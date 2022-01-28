Медведев признался, что считает особенными матчи с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open ответил на вопрос о принципиальности их противостояния.

«Это началось ещё в Майами — мы все знаем, что там произошло. Поэтому все матчи со Стефаносом особенные. Мы оба на вершине рейтинга, так что встречаемся только в полуфиналах или четвертьфиналах. Это был напряжённый матч, с обеих сторон были эмоции. И я очень рад, что сумел победить», — сказал Медведев на корте после игры.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение отца Циципаса во время матча с Медведевым.