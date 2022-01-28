Кафельников не думает, что Медведеву будет тяжело в матче с Надалем в финале Australian Open

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

«Медведев — молодец! Не думаю, что в финале ему будет тяжело. Даня физически крепче и сильнее Надаля. Я верю, он возьмёт этот Australian Open», — цитирует Кафельникова Sport24.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев признался, что считает особенными матчи с Циципасом.