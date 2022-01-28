Исинбаева пожелала Медведеву в финале АО победы над Надалем

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.
Исинбаева пожелала Медведеву в финале АО победы над Надалем
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Baker

«Поздравляю Даню с этим прекрасным достижением. Конечно, я ему желаю победы», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Обладательница 28 мировых рекордов призналась, что когда её дочка стала заниматься теннисом, то она начала смотреть все турниры Большого шлема, все «Мастерсы» и юниорские соревнования.

Российский теннисист в матче 1/2 финала переиграл в четырёх сетах грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (30 января).

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила, что не сомневалась в победе Медведева над Циципасом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить