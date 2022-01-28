Исинбаева пожелала Медведеву в финале АО победы над Надалем

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

«Поздравляю Даню с этим прекрасным достижением. Конечно, я ему желаю победы», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Обладательница 28 мировых рекордов призналась, что когда её дочка стала заниматься теннисом, то она начала смотреть все турниры Большого шлема, все «Мастерсы» и юниорские соревнования.

Российский теннисист в матче 1/2 финала переиграл в четырёх сетах грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

В финале Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (30 января).

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила, что не сомневалась в победе Медведева над Циципасом.