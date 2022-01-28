Чакветадзе не сомневалась в победе Медведева над Циципасом

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

«Матч был нервным: сложный первый сет, в конце по счёту было понятно, что Даня сломил сопротивление соперника. Но было волнительно. Не было сомнений в победе Медведева», — цитирует Чакветадзе «Чемпионат».

По её мнению, изначально было понятно, что Циципас не продержится долго на корте после операции.

«Что касается финала с Надалем — есть возможность выиграть титул с учётом того, как Рафа выступает на турнире. Но нужно быть более собранным и хладнокровным, как было в финале с Джоковичем. Сейчас шансы равные, по игре Даня вполне может брать титул, на первый план выйдет психология», — добавила Чакветадзе.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев опубликовал пост из одного эмодзи после победы над Циципасом.