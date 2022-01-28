Медведев опубликовал пост из одного эмодзи после победы над Циципасом
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25-летний российский теннисист опубликовал фото с игры, а под ним эмодзи с изображением молнии.
Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.
Ранее олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников назвал фаворита в матче Медведев — Циципас.