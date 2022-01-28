Медведев опубликовал пост из одного эмодзи после победы над Циципасом

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев выложил пост в социальных сетях после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open в Мельбурне.

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