Кафельников: считаю Медведева фаворитом финала Australian Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Считаю Медведева фаворитом встречи. Думаю, что решающую роль сыграют именно физические кондиции, особенно если матч будет состоять из пяти сетов. Всё-таки одно дело 25 лет, а другое — 35. Более напряжённые встречи у россиянина? Может быть, в полуфинале и чувствовал себя уставшим, если так говорит. Но у него организм молодой, метаболизм в порядке. Уверен, Даниил успеет восстановиться и подойдёт к финалу в хороших кондициях. Ещё один компонент, за счёт которого Медведев может победить Надаля, — это игра в защите. Рано или поздно Рафаэль упрётся в него, как в стенку, и начнёт допускать ошибки. По крайней мере, я так это вижу», — сказал Кафельников в интервью RT.

Он также рассказал, какие шансы у Рафаэля Надаля в финальной встрече Australian Open.

«Что касается испанца, он играет на своём уровне. Это понятно. Но какое-то резюме о его физических кондициях можно будет сделать только после встречи с Медведевым. Пока он не ощутил сопротивления ни от одного теннисиста на турнире. А завтра он его наконец почувствует и узнает, что значит выкладываться на корте не на 75, а на 100—150%. Психологически на Медведева уже не должно ничего давить. Я думаю, он сам всё прекрасно понимает. Ему терять в завтрашнем матче абсолютно нечего. Конечно, нужно побеждать. Но даже если проиграет, хотя, если честно, я просто в это не верю, у него ещё будет финал серии Большого шлема, и не один. Поэтому никакого психологического давления быть не должно», — добавил Кафельников.

Ранее Кафельников заявил, что намерен поддержать бойкот фанатов из-за Fan ID.