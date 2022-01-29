Кафельников заявил, что намерен поддержать бойкот фанатов из-за Fan ID

Экс первая ракетка мира и известный поклонник московского «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не будет делать электронный паспорт болельщика (Fan ID).

«Нет, конечно, я точно не буду оформлять Fan ID и поддержу фанатов, которые объявили бойкот посещению стадионов», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту Fan ID.