Фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту Fan ID

Объединения фанатов московского «Динамо» присоединились к бойкоту паспортов болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Объединения болельщиков «Динамо» против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой», — сообщается на сайте фанатов бело-голубых.

Болельщики назвали введение Fan ID избыточной мерой, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий.

Фанаты подчеркивают, что причины внесудебного отказа на посещение футбольных матчей нарушают базовые гражданские права и свободы, гарантированные Конституцией.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Напомним, о бойкоте Fan ID уже сообщили фанатские объединения «Зенита», «Ротора», «Ростова», «Крыльев Советов», «Уфы» и «Спартака».

Закон о введении Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что об отмене Fan ID речи не идёт.