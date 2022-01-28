Роднина: об отмене Fan ID речи не идёт

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение фанатских объединений бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

«Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идёт. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — цитирует Роднину Sport24.

По словам Родниной, такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было находиться безопасно.

Напомним, что фанатские объединения «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID. Оформить документ можно будет на портале «Госуслуги».

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что закон о Fun ID нужно отменять.