Зюганов считает, что закон о Fun ID нужно отменять

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Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов высказался о бойкоте фанатов матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
Зюганов считает, что закон о Fun ID нужно отменять
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа», — написал Зюганов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что большинство фанатов выступают против Fan ID.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. 

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика.

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