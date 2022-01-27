Зюганов считает, что закон о Fun ID нужно отменять

Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов высказался о бойкоте фанатов матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа», — написал Зюганов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что большинство фанатов выступают против Fan ID.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика.