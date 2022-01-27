Карпин — о введении Fun ID: это как минимум неудобно

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Не очень понимаю, что это такое. В чём задумка, в чём смысл, для чего это, хорошо это или плохо. Мне так кажется, это прежде всего неудобство», — заявил Карпин в эфире радиостанции «Первое Спортивное».

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее музыкант, лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров в новой песне высмеял введение Fan ID.