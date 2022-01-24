Свищёв не видит дискриминации в законе о Fun ID

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении фанатских объединений бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).

«Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна — обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах», — цитирует депутата «Чемпионат».

Свищёв подчеркнул, что закон уже принят, поэтому его необходимо соблюдать.

Он призвал болельщиков перестать нагнетать ситуацию. Поскольку в получении паспорта болельщика нет ничего сложного. Свищёв уверен, что дополнительные меры безопасности точно не помешают.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID, который вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что введение Fan ID повысит безопасность на стадионах.