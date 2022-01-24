Роднина — о введении Fun ID: каждое государство должно обеспечивать безопасность

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение фанатских объединений бойкотировать матчи в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).
Роднина — о введении Fun ID: каждое государство должно обеспечивать безопасность
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять, вместо того чтобы идти на компромисс? Каждое государство должно обеспечивать безопасность», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что Госдума приняла закон, который нужно исполнять. Роднина уверена, что с введением Fan ID на стадионах перестанут зажигать дымовые шашки и учинять беспорядки.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID, который вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении объединений болельщиков красно-белых бойкотировать матчи команды в связи с введением Fan ID.

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