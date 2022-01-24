В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении объединений болельщиков красно-белых бойкотировать матчи команды в связи с введением Fan ID.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что в «Спартаке» понимают, что болельщики имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» 24 января сообщило о бойкоте матчей.

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Роднина заявила, что все эти бойкоты и недовольства по поводу Fan ID преждевременны.