Фанатские объединения «Спартака» объявили бойкот матчей до полной отмены действия Fan ID

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Фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» сообщило о бойкоте матчей всеми группировками красно-белых из-за введения системы паспорта болельщика (Fan ID).
Фанатские объединения «Спартака» объявили бойкот матчей до полной отмены действия Fan ID
  • Legion-Media

«Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашние еврокубковые матчи и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков», — говорится в заявлении «Фратрии».

Уточняется, что бойкот распространяется на все фанатские объединения, которые отождествляют себя со «Спартаком». Он продлится до момента полной отмены принятого закона. 

Вместе с тем Минспорт намерен провести разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Николай Валуев заявил, что бойкот болельщиками «Спартака» матчей РПЛ ни к чему не приведёт.

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