Валуев считает, что бойкот болельщиками «Спартака» матчей РПЛ ни к чему не приведёт

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался относительно решения фанатских движений московского «Спартака» бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с введением закона о Fan ID.

«Закон о введении Fan ID подписан президентом России, его уже невозможно отменить. Здесь одно из двух: или болельщики успокоятся и станут ходить на стадионы, или всё так и продолжится. Лично я над этим законом плотно не работал, в рабочую группу не входил и не знаю, имели ли место выступления фанатских сообществ или же массовые бойкоты до введения этого закона. Но мне абсолютно понятно, что после драки кулаками не машут, это ни к чему не приведёт. Что же касается пересмотра закона, то как это возможно, если он ещё даже не начал действовать? Нет оценки этого решения, мы не знаем, как он конкретно будет работать, в каком виде и так далее. Потому я считаю всю эту историю с бойкотом фанатов преждевременной. Лично я отношусь к Fan ID положительно — это не излишний контроль, а способ обеспечить безопасность на стадионах», — цитирует Валуева Sport24.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в Госдуме отреагировали на решение фанатов «Спартака» устроить бойкот матчей из-за Fan ID.