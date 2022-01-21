В Госдуме отреагировали на решение фанатов «Спартака» устроить бойкот матчей из-за Fan ID

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение фанатских объединений «Спартака» устроить бойкот матчей из-за введения закона о Fan ID.

«Движения фанатов должны согласовывать данные решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в их поддержке. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы ведь понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего, это безопасность болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы все живём в непростое время. Конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы, что мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы должны исполнять. Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, то мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это всё оформить. Чётко было сказано: закон заработает, когда будет чёткое понимание системы внедрения. На «Госуслугах» будет регистрация, всё займёт порядка пяти минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду и футбол, составит большого труда сделать простую процедуру», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Роднина заявила, что все бойкоты и недовольства по поводу Fan ID слишком преждевременны.