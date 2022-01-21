Роднина: все эти бойкоты и недовольства по поводу Fan ID слишком преждевременны

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о намерении активных фанатов «Спартака» бойкотировать матчи своей команды в связи с введением паспорта болельщика (Fan ID).
Роднина: все эти бойкоты и недовольства по поводу Fan ID слишком преждевременны
  • РИА Новости

«Если болельщики «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи своей команды по такой глупой причине, как Fan ID, значит, такие вот они «фанаты» и так «любят» свой клуб. У нас всё время чем-то возмущаются. Наверное, в этом и заключается активность некоторых людей. Нужно же свою энергию куда-то девать. Фанаты обязаны выполнять то, что от них требуется по законодательству. Это всё делается не просто так. Если принимаются подобные решения, значит, они обязательно чем-то продиктованы. Fan ID — это не просто чья-то блажь. Всем важно усиление безопасности для них же самих. Все эти бойкоты и недовольства слишком преждевременны. Ещё никакие детали в закон не внесены, а паники уже море. Fan ID будет действовать лишь на тех стадионах, которые обеспечены этой структурой. Это те арены, где проводились ЧМ и ЧЕ. Так что глупо возмущаться раньше времени», — цитирует Роднину Sport24.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. 

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Червиченко высказался о бойкоте фанатов «Спартака».

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