Червиченко — о бойкоте фанатов «Спартака»: им надо постоянно с чем-то бороться

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о решении фанатов красно-белых бойкотировать матчи команды после возобновления сезона из-за закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия.
Червиченко — о бойкоте фанатов «Спартака»: им надо постоянно с чем-то бороться
  • РИА Новости

«В Fan ID есть лишь одна проблема — чтобы его оформить, нужно пройти семь кругов ада на «Госуслугах». С остальными нюансами паспорта болельщика можно спокойно жить и ходить на футбол. Но мы ведь русские, нам нужно чем-то постоянно возмущаться. На этот раз основательно взялись за борьбу с несчастным Fan ID. Столько времени уже тянутся эти бойкоты, а смысл в них? Непонятно, что именно им так не нравится. Fan ID виноват в том, что команда на восьмом месте? Нет, однако болельщикам надо постоянно за что-то и с чем-то бороться. Отсюда и очередное бойкотирование. Людям всегда что-то не нравится. Но нормально объяснить и привести аргументы, почему конкретно, они никогда не могут», — цитирует Червиченко Sport24.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. 

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Губерниев назвал положительный момент в бойкоте матчей РПЛ болельщиками «Спартака».

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