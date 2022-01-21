Губерниев назвал положительный момент в бойкоте матчей РПЛ болельщиками «Спартака»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о решении болельщиков московского «Спартака» бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с принятием закона о Fan ID.
Губерниев назвал положительный момент в бойкоте матчей РПЛ болельщиками «Спартака»
  • РИА Новости

«Закон принят — мне непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент страны его отзовёт? Нет, этого не будет, он его уже подписал. Конечно, это проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы. А с другой стороны, в чём проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин? А вот если у тебя существуют проблемы с законом, здесь наверное, возникает вопрос. В общем, сейчас все эти разговоры в пользу бедных, закон принят и обязателен к исполнению, иначе ты на трибуны не попадешь. Действовать фанатам необходимо было до его подписания президентом, пытаться решить вопрос в трудовом поле: инициировать общественные слушания, к примеру. Сейчас же достичь отмены закона невозможно. Да, из-за бойкота пострадает посещаемость матчей, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах и можно будет с семьями на футбол ходить», — цитирует Губерниева Sport24.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» будут бойкотировать все матчи команды, начиная с весенней части РПЛ.

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