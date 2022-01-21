Источник: фанаты «Спартака» бойкотируют все матчи команды, начиная с весенней части РПЛ

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Активные фанаты московского «Спартака» приняли решение о бойкоте всех матчей команды, начиная с весенней части сезона Российской премьер-лиги, из-за закона о Fan ID.
Источник: фанаты «Спартака» бойкотируют все матчи команды, начиная с весенней части РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал «Арена @ незыгарь», лидеры ведущих фанатских группировок приняли данное решение на общем собрании.

При этом болельщики, нарушившие решение совета, будут отчислены из движения пожизненно. Отмечается, что фанатам разрешено ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. 

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что футболист Степан Мельников перешёл из «Спартака» в «Ростов».

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