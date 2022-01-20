Хавбек «Спартака» Мельников перешёл в «Ростов»

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Полузащитник Степан Мельников перешёл из московского «Спартака» в «Ростов».
Хавбек «Спартака» Мельников перешёл в «Ростов»
  • Gettyimages.ru

19-летний воспитанник «Спартака» подписал контракт с командой с берегов Дона на 4,5 года.

Мельников дебютировал за основную команду красно-белых в ноябре 2021 года в матче 16-го тура чемпионата России против «Уфы». Хавбек в составе «Спартака-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в 21 матче забил три мяча.

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38 очков).

Ранее «Химки» сообщили о подписании контракта с сербским полузащитником хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьей Главчичем.

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