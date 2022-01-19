Полузащитник Главчич подписал контракт с ФК «Химки»
- Legion-Media
Игрок подписал контракт с командой из Московской области на 2,5 года, сообщает пресс-служба «Химок».
Хорватское издание Podravski сообщало ранее, что сумма трансфера 24-летнего полузащитника составит всего €50 тыс, поскольку контракт сербского игрока с хорватским клубом истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне Главчич принял участие в 17 матчах «Славена» в чемпионате Хорватии и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдёт в московский «Спартак».
Футбольные клубы «Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года ✍️— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 18, 2022
Dobrodošli, Nemanja! 🤝 pic.twitter.com/HcNvUUGIOT