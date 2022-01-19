Полузащитник Главчич подписал контракт с ФК «Химки»

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Подмосковные «Химки» сообщили о подписании контракта с сербским полузащитником хорватского клуба «Славен Белупо» Неманьей Главчичем.
Полузащитник Главчич подписал контракт с ФК «Химки»
  • Legion-Media

Игрок подписал контракт с командой из Московской области на 2,5 года, сообщает пресс-служба «Химок».

Хорватское издание Podravski сообщало ранее, что сумма трансфера 24-летнего полузащитника составит всего €50 тыс, поскольку контракт сербского игрока с хорватским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Главчич принял участие в 17 матчах «Славена» в чемпионате Хорватии и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев перейдёт в московский «Спартак».

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