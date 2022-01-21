Минспорт проведёт разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID

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Глава Министерства спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство намерено провести разъяснительную работу с футбольными болельщиками о важности введения паспорта болельщика (Fan ID).
Минспорт проведёт разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Мы будем обязательно делать всё необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», — цитирует Матыцина ТАСС.

21 января стало известно, что в знак солидарности с фанатами «Спартака» болельщики ЦСКА присоединятся к бойкоту матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о бойкоте фанатами матчей РПЛ.

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