РИА Новости: фанаты ЦСКА присоединятся к бойкоту матчей РПЛ

Активные фанаты московского ЦСКА сообщили, что также намерены бойкотировать ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста против введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Фанатским коллективам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 21 января стало известно, что активные фанаты московского «Спартака» приняли решение о бойкоте всех матчей команды начиная с весенней части сезона-2021/22.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу 1 июня.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о бойкоте фанатами матчей РПЛ.