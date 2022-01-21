Колосков: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID не до конца продуман
- РИА Новости
«Если болельщик настоящий, то он будет ходить на матчи любимой команды несмотря ни на что. Fan ID создает ведь минимальные препятствия. Оформил паспорт болельщика на госуслугах — и смотри себе футбол спокойно. Закон уже принят, протестовать бессмысленно. Никто не будет его отменять. Их жест протеста не до конца продуман. Это абсолютно неразумная акция, которая говорит лишь о том, что они не болельщики «Спартака», а тусовщики. Хотят просто прийти на стадион, потусоваться, и всё. Такие протесты приведут только к хаосу. Это неправильно. Сейчас руководство «Спартака» должно собрать своих болельщиков и поговорить с ними, успокоить, всё объяснить. Это, в первую очередь, в интересах клуба», — цитирует Колоскова Sport24.
30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.
Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее в Госдуме отреагировали на решение фанатов «Спартака» устроить бойкот матчей из-за Fan ID.