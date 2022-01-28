«Мой худший матч на турнире»: Медведев об усталости и эмоциях в матче с Циципасом, финале с Надалем и поддержке жены

Эмоции в противостоянии с греком Стефаносом Циципасом мешали сконцентрироваться на игре и приводили к потере важных очков. Об этом заявил Даниил Медведев сразу после победы в полуфинале Australian Open. Как признался россиянин, он очень сильно устал после четвертьфинального матча с Феликсом Оже-Альяссимом, из-за чего поначалу чувствовал себя не лучшим образом. Медведев уверен, что перед титульным поединком с испанцем Рафаэлем Надалем ему следует в первую очередь хорошо отдохнуть.

Полуфинал Australian Open между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом не мог получиться скучным. Хотя в последнее время отношения между теннисистами немного потеплели, они вряд ли в ближайшее время станут приятелями. Конфликт начался в Майами в 2018 году, когда спортсмены поругались во время матча. Затем он то затухал, то вновь разгорался. Но в одном из интервью россиянин отметил, что считает грека скорее врагом, чем другом.

Бурю эмоций увидели болельщики и в пятницу в Мельбурне. Подливал масла в огонь отец Циципаса. Он громко подсказывал сыну во время розыгрышей, что сбивало вторую ракетку мира. В какой-то момент Медведев не выдержал и накричал на судью, требуя предупредить Апостолоса, который нарушал правила.

Уже после победы Даниил отметил, что встречи со Стефаносом всегда получаются такими, поскольку оба молоды и ещё не всегда умеют контролировать себя.

«Циципас — особенный игрок. Где бы мы ни находились в рейтинге, на каком бы турнире ни встречались, будь то четвертьфинал «Ролан Гаррос» или противостояние сегодня, эмоции бьют через край. И я очень рад, что сумел выиграть, поскольку матч получился равным», — сказал россиянин, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире телеканала Eurosport.

При этом, по мнению Медведева, подобная негативная реакция на происходящее только мешала ему на корте. Теннисист часто отдавал розыгрыши, поскольку терял концентрацию.

«В какой-то момент понял: так дальше нельзя, это ошибка. Снова появился настрой только в начале третьего сета. При счёте 15:40 особенно хорошо подавал и вновь вернулся в игру. Сказал себе: «Хорошо, лишился части сил, зато снова есть фокус. Матч немного важный всё-таки» (смеётся). Я счастлив, что это сработало», — признался финалист турнира.

Ключевым в противостоянии, по словам Медведева, оказался третий сет. Начиная со счёта 5:4 россиянин поймал игру, стал лучше читать подачи Стефаноса и отбивать каждый мяч.

«У меня получились несколько важных обводок. А затем уже показалось, что Циципас потерял силы. А я, наоборот, прибавил: получалось наносить удары, которые он, наверное, не ждал. Я не менял позицию, просто бил сильнее, когда мяч летел на ракетку, и за счёт этого выигрывал больше быстрых очков. Мне кажется, если бы встреча продолжалась дальше, выглядел бы ещё свежее, чем в начале», — объяснил россиянин.

Оценивая выступление соперника, Даниил отметил скорость грека, его стремление идти к сетке и держать контроль над розыгрышами. С таким темпом второй ракетке мира было очень непросто справляться, поскольку на корт теннисист вышел не до конца отдохнувшим после пятисетового триллера в четвертьфинале с Феликсом Ожье-Альяссимом. Как признался Медведев, он сомневался, успеет ли восстановиться к игре с Циципасом.

«После встречи с канадцем поговорил с тренером и спросил, что делать. Был полностью выжат. Сидел в раздевалке и даже не мог пошевелиться. Мы провели восстановительные процедуры. На следующий день проснулся и подумал: «Нормально, мышцы немного болят, но не так плохо, как ожидал. Успею восстановиться». Я чувствовал большую усталость, чем обычно после матчей. И сегодня несколько ошибок слева совершил из-за этого. Но слава богу, на корте провели не пять часов, и есть время до финала», — рассказал спортсмен.

Россиянин остался недоволен игрой, которую он показал в пятницу, и отметил, что лучший способ её исправить — хорошо отдохнуть.

«Сегодня был мой худший матч на турнире. Мазал больше, чем обычно, особенно с бэкхенда. Топовые теннисисты, как Стефанос и Рафаэль, могут этим пользоваться. Но когда провёл два дня назад на корте четыре часа сорок минут, непросто выйти и снова бить по мячу. Поэтому в противостоянии с Рафаэлем мне в первую очередь надо быть свежим», — считает теннисист.

Кроме того, Даниил вспомнил свой первый финал на турнирах Большого шлема: в 2019 году на US Open он также встречался с Надалем.

«Мы провели на корте почти пять часов, и я был очень близок к победе. Сегодня готов взять реванш. Знаю, Рафаэль — сильный игрок. И я должен показать свой лучший теннис, чтобы завоевать титул», — отметил Медведев.

В заключение россиянин рассказал, что очень ценит поддержку своей команды и жены, которая, даже находясь далеко, очень за него переживает.

«Когда встречался с Феликсом, супруга одновременно смотрела матч по телевизору и следила онлайн, так как картинка запаздывала. Она видела сначала результат, например, 30:0, а потом розыгрыш и удивлялась: «Как же он победит, это невозможно». Поэтому вся моя группа поддержки мне очень помогает», — признался Даниил.