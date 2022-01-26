Медведев объяснил, почему во время матча с Оже-Альяссимом назвал идиотом оператора

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему он жаловался на оператора во время четвертьфинального матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open в Мельбурне.

«Насчёт экрана там на самом деле всё просто было. Я не уверен, как это было в других матчах, но конкретно сегодня меня это отвлекало. В какой-то момент, видимо, оператор сменился или что, они перед подачей Феликса всё время брали его крупным планом: как он стучит мячом, его голову, и, когда он подбрасывал мяч, они ставили уже обычный ракурс», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

По его словам, эти кадры постоянно мелькали у него перед глазами, что ему и не нравилось. При этом вторая ракетка мира отметил, что проблема достаточно быстро была устранена и это ему помогло.

«Потому что всё, они оставили только эту далёкую камеру. Мне это помогло сконцентрироваться. Это было в четвёртом сете», — добавил Даниил.

Во время игры Медведев обратился к судье на вышке с просьбой сказать оператору, чтобы тот «не был таким тупым». Он также назвал оператора «идиотом».

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев выразил мнение, что ужасно играл на тай-брейке в первом сете матча с Оже-Альяссимом.