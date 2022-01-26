Медведев объяснил, почему во время матча с Оже-Альяссимом назвал идиотом оператора

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему он жаловался на оператора во время четвертьфинального матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Australian Open в Мельбурне.
Медведев объяснил, почему во время матча с Оже-Альяссимом назвал идиотом оператора
  • AP
  • © Andy Brownbill

«Насчёт экрана там на самом деле всё просто было. Я не уверен, как это было в других матчах, но конкретно сегодня меня это отвлекало. В какой-то момент, видимо, оператор сменился или что, они перед подачей Феликса всё время брали его крупным планом: как он стучит мячом, его голову, и, когда он подбрасывал мяч, они ставили уже обычный ракурс», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

По его словам, эти кадры постоянно мелькали у него перед глазами, что ему и не нравилось. При этом вторая ракетка мира отметил, что проблема достаточно быстро была устранена и это ему помогло.

«Потому что всё, они оставили только эту далёкую камеру. Мне это помогло сконцентрироваться. Это было в четвёртом сете», — добавил Даниил.

Во время игры Медведев обратился к судье на вышке с просьбой сказать оператору, чтобы тот «не был таким тупым». Он также назвал оператора «идиотом».

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев выразил мнение, что ужасно играл на тай-брейке в первом сете матча с Оже-Альяссимом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить