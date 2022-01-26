Медведев считает, что ужасно играл на тай-брейке в первом сете матча с Оже-Альяссимом

Российский теннисист Даниил Медведев негативно высказался о своей игре в концовке первого сета матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«В первом сете на тай-брейке эти двойные… Ну это просто ужас. Скользкая рука… Я был расстроен. Я думал о том, что я могу сделать. Может быть, нужно было сменить напульсник и убрать пот с рук», — сказал Медведев после игры.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее был опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open.