Медведев считает, что ужасно играл на тай-брейке в первом сете матча с Оже-Альяссимом

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Российский теннисист Даниил Медведев негативно высказался о своей игре в концовке первого сета матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев считает, что ужасно играл на тай-брейке в первом сете матча с Оже-Альяссимом
  • AFP
  • © Martin KEEP

«В первом сете на тай-брейке эти двойные… Ну это просто ужас. Скользкая рука… Я был расстроен. Я думал о том, что я могу сделать. Может быть, нужно было сменить напульсник и убрать пот с рук», — сказал Медведев после игры.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее был опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open.

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