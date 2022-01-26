Опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open
- AP
- © Tertius Pickard
Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport.
Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Турнир проходит в Мельбурне, а действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который был вынужден покинуть Австралию из-за отсутствия вакцины от коронавируса.
Ранее Медведев выразил надежду, что покажет лучший теннис в матче с Циципасом.