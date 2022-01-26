Опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open

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В сети выложили видеообзор четвертьфинального матча турнира Большого шлема Australian Open, в котором играли российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open
  • AP
  • © Tertius Pickard

Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Турнир проходит в Мельбурне, а действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который был вынужден покинуть Австралию из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Ранее Медведев выразил надежду, что покажет лучший теннис в матче с Циципасом.

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