Опубликован видеообзор матча Медведева с Оже-Альяссимом на Australian Open

В сети выложили видеообзор четвертьфинального матча турнира Большого шлема Australian Open, в котором играли российский теннисист Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Турнир проходит в Мельбурне, а действующим чемпионом является серб Новак Джокович, который был вынужден покинуть Австралию из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Ранее Медведев выразил надежду, что покажет лучший теннис в матче с Циципасом.