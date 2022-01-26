Медведев надеется, что покажет лучший теннис в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Ausgralian Open с греком Стефаносом Циципасом.

«Полуфинал Большого шлема — это матч, где нужно сражаться. Если я в хорошей форме, то её нужно показывать на корте», — сказал Медведев после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира.

Он также назвал Циципаса сложным соперником и отметил, что им уже удалось провести между собой много матчей.

«Некоторые выиграл я, некоторые — он. В прошлом году я сыграл с ним невероятно здорово. Надеюсь, что буду классно подавать и покажу лучший теннис и на этот раз, а у нас получится отличный матч», — подчеркнул Даниил.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер назвал матч Медведева и Оже-Альяссима лучшим на Australian Open-2022.