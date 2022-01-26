Беккер назвал матч Медведева и Оже-Альяссима лучшим на Australian Open-2022

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Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Беккер назвал матч Медведева и Оже-Альяссима лучшим на Australian Open-2022
  • AP
  • © Tertius Pickard

«Это был лучший матч Оже-Альяссима в карьере. Я никогда не видел его таким упёртым и сосредоточенным», — приводит слова Беккера Eurosport

При этом он отметил, что россиянин в начале встречи играл явно не на своём уровне, и ему не удавалось оказывать должное давление на оппонента.

«К четвёртому сету Даниил стал лучше чувствовать мяч, он был буквально опьянён игрой. Пожалуй, для меня этот матч стал лучшим на турнире», — добавил эксперт.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Медведев может выиграть Australian Open.

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