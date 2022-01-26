Губерниев считает, что Медведев может выиграть Australian Open

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Губерниев считает, что Медведев может выиграть Australian Open
  • AP
  • © Andy Brownbill

«Даниил Медведев — один из лучших теннисистов мира. Если человек является таковым, он в состоянии собраться, даже когда проигрывает по сетам 0:1 или 0:2. Ничего в этом удивительного нет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Даниил прекрасно готов к турниру и точно будет бороться за титул.

«Четыре часа игры — большая нагрузка. Но это турнир Большого шлема. Конечно, такие затяжные матчи выбивают из колеи, но таковы правила. Медведеву любой оппонент по плечу. Всё зависит от физической формы и восстановления. Медведев в состоянии выиграть турнир», — добавил Губерниев.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Медведев в четвертьфинале Australian Open проявил настоящий русский характер.

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