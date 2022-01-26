Журова: Медведев в четвертьфинале Australian Open проявил настоящий русский характер

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Журова: Медведев в четвертьфинале Australian Open проявил настоящий русский характер
  • AP

«Очень счастлива за Медведева, нужно продолжать в том же духе. Надеюсь, что дело не ограничится полуфиналом. Не нужно радоваться раньше времени, а то можно сглазить его успех. Даня проявил настоящий русский характер. Он большой молодец, браво!» — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что даже в самой безнадёжной ситуации нельзя сдаваться, а спасти можно любой матч. По её мнению, здесь многое зависит от психологической подготовки игрока.

«Конечно, очень бы хотелось, чтобы Даня повторил успех US Open. Мы все в него верим и желаем ему удачи», — добавила Журова.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Оже-Альяссим высказался о поражении от Медведева.

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