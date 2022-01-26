Оже-Альяссим о поражении от Медведева: уезжаю из Австралии с высоко поднятой головой

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о поражении от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Оже-Альяссим о поражении от Медведева: уезжаю из Австралии с высоко поднятой головой
  • AP

«Я уеду из Австралии с высоко поднятой головой и до конца сезона буду выступать, зная, что могу хорошо играть, могу хорошо смотреться против лучших игроков мира», — сказал Оже-Альяссим после игры.

По словам канадца, он всегда верил, что способен показывать хороший теннис.

«Это хороший сигнал, который я посылаю своим товарищам, с которыми соревнуюсь», — добавил канадец.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что после третьего сета не было сомнений в победителе матча между Медведевым и Оже-Альяссимом.

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