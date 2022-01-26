Кафельников: после третьего сета не было сомнений, что Медведев победит Оже-Альяссима

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open в Мельбурне.

«Это был эпический матч. Даня вытащил игру на морально-волевых. Для него это не впервой, поэтому подсознательно он думал: «Почему бы сегодня не сделать это снова?» А после того, как выиграл третий сет, вообще не было никаких сомнений, что Медведев победит», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его мнению, двумя основными компонентами победы над канадцем являются сила воли и профессионализм. Кроме того, Кафельников подчеркнул, что Даниил стал ещё стабильнее морально.

«Когда выигрываешь такие трудовые матчи, это придаёт больше уверенности. В следующей встрече он явный фаворит. У Дани гораздо больше шансов, чем у Циципаса. Думаю, увидим его в финале», — добавил Кафельников.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась о победе Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open.