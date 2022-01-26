Кафельников: после третьего сета не было сомнений, что Медведев победит Оже-Альяссима

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Australian Open в Мельбурне.
Кафельников: после третьего сета не было сомнений, что Медведев победит Оже-Альяссима
  • AP

«Это был эпический матч. Даня вытащил игру на морально-волевых. Для него это не впервой, поэтому подсознательно он думал: «Почему бы сегодня не сделать это снова?» А после того, как выиграл третий сет, вообще не было никаких сомнений, что Медведев победит», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его мнению, двумя основными компонентами победы над канадцем являются сила воли и профессионализм. Кроме того, Кафельников подчеркнул, что Даниил стал ещё стабильнее морально.

«Когда выигрываешь такие трудовые матчи, это придаёт больше уверенности. В следующей встрече он явный фаворит. У Дани гораздо больше шансов, чем у Циципаса. Думаю, увидим его в финале», — добавил Кафельников.

Медведев за 4 часа 42 минуты победил Оже-Альяссима после двух проигранных стартовых сетов со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась о победе Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить