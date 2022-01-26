Чакветадзе высказалась о победе Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open

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Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе отреагировала на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Чакветадзе высказалась о победе Медведева над Оже-Альяссимом на Australian Open
  • AP

«Медленно Даниил начал, учитывая, как действовал соперник. Неожиданно даже, ведь Медведев на этом турнире набрал хорошую форму, но канадец смог бороться. Хорошо, что всё-таки в концовке на характере у Даниила получилось выйти в полуфинал», — цитирует Чакветадзе «Спорт-Экспресс».

Медведев за 4 часа 42 минуты обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что австралийские болельщики освистали Медведева после упоминания Джоковича на AO-2022.

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