Австралийские болельщики освистали Медведева после упоминания Джоковича на AO-2022

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По окончании матча четвертьфинала Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом российского теннисиста Даниила Медведева освистали зрители, которые находились на трибунах.
Австралийские болельщики освистали Медведева после упоминания Джоковича на AO-2022
  • AP

После победы над Оже-Альяссимом Медведев ответил на вопрос, о чём он думал, когда уступал 0:2.

«Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал: «А что бы сейчас сделал Новак?» Это то, что прошло через моё сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев. 

Публика неоднозначно отреагировала на эти слова, а некоторые болельщики даже освистали россиянина.

Джокович является действующим чемпионом турнира. Серба не пустили в Австралию на соревнования из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 и в полуфинале встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Медведева надо похвалить за волю к победе в матче с Оже-Альяссимом.

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