Тарпищев: Медведева надо похвалить за волю к победе в матче с Оже-Альяссимом

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Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4) в четвертьфинале Australian Open.
Тарпищев: Медведева надо похвалить за волю к победе в матче с Оже-Альяссимом
  • AP

«Медведева мы знаем как волевого игрока. Начал встречу он не совсем чисто. Видимо, это результат прошлого матча повлиял, у него прыгнуло внимание. Отсюда было много простых ошибок. Самое обидное очко он проиграл на геймболе при счёте 5:5. Думаю, что отсюда начались все проблемы. Нужно отдать должное сопернику. Это лучший матч канадца за всю историю его выступлений. Медведева надо похвалить за волю к победе. Он продолжал биться. Во второй половине Даниил играл чище. Это победа с большим знаком плюс для Медведева. Отыграться с 0:2 — самый исторический матч для него. Но можно вспомнить еще и матчи с Надалем и Джоковичем. В физическом плане нагрузка на Медведева сверхбольшая. Нужно смотреть, как он восстановится», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Уступая канадцу Феликсу Оже-Альяссиму 0:2 по сетам, россиянин переломил ход матча и выиграл. При этом канадец имел матчбол в четвёртом сете.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Матч состоится 28 января.

Ранее Медведев рассказал, за счёт чего смог перевернуть ход матча с Оже-Альяссимом.

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