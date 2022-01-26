Медведев рассказал, за счёт чего смог перевернуть ход матча с Оже-Альяссимом

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою волевую победу в четвертьфинале Australian Open над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Медведев рассказал, за счёт чего смог перевернуть ход матча с Оже-Альяссимом
  • AP

Уступая канадцу Феликсу Оже-Альяссиму 0:2 по сетам, россиянин переломил ход матча и выиграл. При этом канадец имел матчбол в четвёртом сете.

«В эпизоде с матчболом Оже-Альяссима я хорошо подал. Если бы была вторая подача, кто знает. Если же говорить о всём матче… Я играл не лучшим образом, Феликс же был невероятен. Подавал невероятно, давил меня. Я не знал, что делать. Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: «А что сделал бы Новак Джокович?» Он один из величайших чемпионов, как и Рафаэль Надаль с Роджером Федерером, они выиграли много таких матчей. И я подумал, что заставлю Феликса работать. Если он хочет выиграть, то пускай борется за каждое очко. Даже если будет вести 5:0, 40:0, то буду его выматывать на следующий матч. Буду бороться до самого конца. Это сработало. Мне удалось прибавить», — сказал Медведев после окончания встречи.

В полуфинале турнира российский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее сообщалось, что Медведев в пяти сетах обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open.

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