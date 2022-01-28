Медведев разобрал инцидент с коучингом в матче с Циципасом

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал инцидент с подсказками с трибун от команды грека Стефаноса Циципаса во время полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.
Медведев разобрал инцидент с коучингом в матче с Циципасом
  • © AP Photo/Hamish Blair

«Я проиграл гейм на своей подаче и немного разозлился. Я подумал, что судья мог бы получше контролировать зрителей. Но я не видел, чтобы он это делал часто», — цитирует Медведева пресс-служба Australian Open.

Российский теннисист подчеркнул, что не считает коучинг мошенничеством, но он должен считаться нарушением правил.

Во время четвёртого сета Циципасу в очередной раз за игру начал подсказывать его отец, из-за чего арбитр сделал греку предупреждение. Прежде Медведев остался недоволен действиями соперника и его команды, на что жаловался судье.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. Теперь россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Наделем.

Ранее Надаль прокомментировал выход в финал АО — 2022 года.

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