Надаль — о выходе в финал АО: постараюсь сыграть как можно лучше 

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.

«Я очень счастлив снова оказаться в финале АО. Рад, что у меня будет шанс. Спасибо за поддержку, в финале я постараюсь сыграть как можно лучше», — написал Надаль в Instagram.

Надаль в полуфинале Australian Open победил итальянца Маттео Берреттини — 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Теперь в финале турнира испанец встретится с россиянином Даниилом Медведевым (30 января).

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии.

Надаль является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее Медведев отреагировал на оскорбительные слова Циципаса.