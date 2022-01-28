Медведев отреагировал на оскорбительные слова Циципаса 

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Россиянин Даниил Медведев отреагировал на слова грека Стефаноса Циципаса, который после 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису назвал его незрелым человеком.
Медведев отреагировал на оскорбительные слова Циципаса 
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Не хочу обсуждать это, потому что, опять же, я был не против Циципаса, я говорил не о нём. Я просто сказал о правиле. Не знаю, что говорил его отец», — цитирует Медведева пресс-служба Australian Open.

По мнению 25-летнего российского теннисиста, арбитру во время матча следовало сразу обратиться к отцу Стефаноса с требованием прекратить подсказки.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила, что не сомневалась в победе Медведева над Циципасом.

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