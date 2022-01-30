Великая битва с печальной развязкой: Медведев проиграл Надалю в сумасшедшем по накалу финале Australian Open

Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин уверенно выиграл первый сет, взял второй на тай-брейке и вёл в третьем 40:0 на подаче испанца при счёте 3:2, но не использовал несколько возможностей и в итоге уступил в оставшихся партиях — 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Соперники провели на корте пять часов 24 минуты. Это второй по продолжительности финал в истории Australian Open. Надаль же выиграл свой 21-й мейджор в карьере и обошёл по этому показателю Новака Джоковича и Роджера Федерера.

На Открытом чемпионате Австралии Даниил Медведев в очередной раз доказал, что сейчас он по праву считается одним из сильнейших теннисистов планеты. Если триумф на US Open-2021 позволил ему войти в ограниченный пул спортсменов, сумевших завоевать трофей на турнире Большого шлема в эру Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, то второй подряд выход в финал «мейджора» подтвердил, что тот успех не был случайным. Окончательно же развеять сомнения относительно его статуса могла победа над вторым представителем «Большой тройки» и по совместительству одним из самых неудобных оппонентов в ATP-туре.

Если брать в расчёт соперников, с которыми Медведев встречался не менее четырёх раз, то лишь Люка Пуй мог похвастаться более впечатляющим процентом побед в дуэлях с Медведевым (80%), а Надаль делил вторую строчку с Адрианом Маннарино (оба — по 75%). Разница лишь в том, что французам повезло пересечься с Даниилом на раннем этапе карьеры — до того, как россиянин впервые выиграл два турнира серии «Мастерс» подряд и пробился в финал ТБШ, заявив о претензиях на место в элите. Их противостояние с испанцем, напротив, началось именно летом 2019 года, когда Рафа сначала огорчил его на престижном Rogers Cup, а затем — на Открытом чемпионате США.

Но с тех пор многое изменилось. Медведев хоть и уступил Надалю на Итоговом турнире ATP в 2019-м, но год спустя взял убедительный реванш и завоевал трофей. И с того момента постоянно прогрессировал, причём как в спортивном, так и в ментальном плане. После поражения в Нью-Йорке он стал гораздо лучше контролировать свои эмоции и направлять их в нужное русло. Достаточно вспомнить прошлогодний матч с Джоковичем в Нью-Йорке, по ходу которого Даниил демонстрировал невероятное спокойствие, или недавнюю встречу с Максимом Кресси в Мельбурне. Надаль же преимущественно лечился от старых травм, ограничившись лишь победой на ставшем родным «Ролан Гаррос». А на остальных «мейджорах» не смог пройти дальше полуфинала.

Возможно, именно по этой причине Медведев считался фаворитом финала Australian Open-2022. Предпочтение ему отдавали Джон Макинрой и Тим Хенмэн, а Евгений Кафельников и вовсе выражал мнение, что испанец не сможет поддерживать высокий темп на протяжении длительного времени и проиграет максимум в четырёх партиях.

Медведев понимал, что Надаль будет наиболее опасен именно в дебюте встречи, поэтому предпочёл обойтись без традиционной раскачки. Он сходу стал демонстрировать теннис высочайшего уровня и не давать противнику комфортно чувствовать себя на корте. В этом очень сильно помогала подача, практически безотказно работавшая в стартовом сете. Рафа ничего не мог поделать на приёме, выиграв лишь шесть из 22 очков, причём половину из них — на втором мяче.

На своей подаче Надаль чувствовал себя крайне неуверенно. Первый же гейм оказался непростым, а начиная со второго 20-кратному победителю ТБШ приходилось отыгрывать брейк-пойнты. В двух случаях это удалось, причём не без везения. Сначала наугад выставленная ракетка помогла ему обвести рванувшего вперёд Медведева, а затем — завершить в свою пользу невероятную по накалу «перестрелку» у сетки.

Но долго творить волшебство не получилось. Два следующих гейма на своей подаче он проиграл всухую, а в одном из них исполнил две двойные ошибки. Медведев воспользовался слабостью соперника и вырвался вперёд со счётом 5:2, а затем без особых проблем завершил сет в свою пользу.

Отличительной особенностью первой партии стал не только постоянный прессинг Медведева, но и попытки Надаля форсировать ход розыгрышей. Обычно он предпочитал провоцировать длинные обмены ударами и ждать промахов противника, но на этот раз очень много рисковал. И под давлением Даниила это получалось не лучшим образом, подтверждением чему стали 16 невынужденных ошибок. Не сказать, чтобы во втором сете Рафаэль стал действовать осторожнее, но в более комфортных условиях точных попаданий стало заметно больше. Россиянин ослабил хватку и сразу попал в сложную ситуацию. Испанцу хватило двух попыток, чтобы взять гейм на приёме и повести с брейком.

Медведев попытался восстановить паритет, но довольно долго не мог добиться успеха. При счёте 2:4 на приёме он дождался ошибок Надаля и сократил отставание. Но в следующем же гейме позволил оппоненту вернуть должок. Причём в решающий момент обидным образом поскользнулся на задней линии и не смог поспеть к укороченному. Однако самым богатым на события стал следующий гейм, в ходе которого Рафаэль вышел подавать на партию. В него уместились пять брейк-пойнтов, один сетбол и задержание вырвавшегося на корт фаната, а Даниил всё же дожал неуступчивого соперника.

В итоге всё решилось на захватывающем тай-брейке. Надаль начал с мини-брейка и даже вёл 5:3, но в ключевой момент вновь стал раз за разом ошибаться. Два промаха помогли Медведеву выбраться из сложной ситуации, а два активно выигранных розыгрыша — взять вторую партию.

Надаль оказался в шаге от провала. В последний раз он проигрывал два первых сета в финале ТБШ в 2019 году. Тогда он неудачно стартовал в решающем матче Открытого чемпионата Австралии и в итоге без борьбы уступил Джоковичу. Причём играл гораздо чище. В том матче он суммарно допустил 28 невынужденных ошибок, а на этот раз имел уже 40 в пассиве к началу третьего игрового отрезка.

Но в нужный момент легендарный теннисист собрался. Как по щелчку Надаль перестал ошибаться и начал уверенно брать свою подачу. Непросто ему пришлось лишь при счёте 2:3. Он вновь дал россиянину заработать три брейк-пойнта подряд, но отыграл все из них. Медведев отреагировал на это не лучшим образом — отдал инициативу, а затем и лидерство в партии. Рафаэлю потребовалось две попытки, чтобы сделать брейк, и на этот раз он не позволил ответить обратным.

После этого вновь занервничал Медведев. По ходу Australian Open пререкания с судьёй на вышке стали для него обычным делом, не стал он изменять традиции и в финале. Ранее его возмущали коучинг отца Стефаноса Циципаса, несвоевременная смена плана на экране и длительные паузы между подачами Кресси, а на этот раз под горячую руку попали болельщики. К слову, те действительно далеко не всегда вели себя подобающим образом, крича под руку россиянину, а также чересчур радостно реагируя на его промахи. Поэтому Даниил в довольно жёсткой форме потребовал от арбитра успокоить фанатов, назвав их «пустоголовыми».

Однако положительного эффекта это не оказало. Медведев упустил нити игры, а Надаль стал всё больше напоминать себя самого в лучшие годы. Даниил отчаянно сопротивлялся, и хотя сам взял один из геймов на подаче противника, на своей отдал два. Во втором из них он отыграл шесть брейк-пойнтов, но с седьмой попытки всё же позволил Рафе вырваться вперёд.

Медведев не сдался и чуть было не выровнял положение, но внезапно стал принимать одно неверное решение за другим. В частности, это касалось частого использования укороченных. Те становились лёгкой добычей для Надаля, раз за разом конвертировавшего их в активно выигранные мячи. А когда Даниил всё же действовал чуть более остро, Рафаэль творил волшебство на корте и попадал из самых сложных позиций.

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Таким образом, Надалю удалось выиграть две партии подряд и отложить определение триумфатора до пятого сета. Фактически повторился сюжет их дуэли в финале US Open с той лишь разницей, что тогда россиянин был в роли догоняющего. От рекордной победы на турнирах Большого шлема Рафаэля отделял один сет и Даниил, начавший испытывать проблемы со здоровьем. У него возникли судороги, в связи с чем он был вынужден вызвать врача.

Если это и помогло, то незначительно. Медведев с огромным трудом стал передвигаться по корту, а спасала его исключительно стабильная подача. Но в пятом гейме даже этого оказалось недостаточно. Двумя ошибками он подарил Надалю шансы на приёме, а которыми испанец воспользовался.

Положение Медведева было критическим. Сходу сделать обратный брейк не удалось, зацепиться на следующем гейме на приёме — тоже. Но внезапно подарок преподнёс соперник. Надаль вышел подавать на матч и дрогнул. Две невынужденные и одна двойная ошибки позволили Даниилу сохранить шансы на успех, однако он растерял их так же быстро.

В решающий момент россиянин вновь стал принимать неправильные решения — сначала пошёл к сетке после слабой подачи, затем вновь вспомнил про укороченные. Рафа вновь вырвался вперёд, а затем и выиграл 21-й «мейджор». Для этого ему потребовалось провести вторую по продолжительности дуэль в истории финалов ТБШ, которая растянулась на 5 часов 24 минуты.