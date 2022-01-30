Макинрой предположил, что Медведев в пяти сетах обыграет Надаля в финале Australian Open

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Семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой спрогнозировал результат финального матча Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Макинрой предположил, что Медведев в пяти сетах обыграет Надаля в финале Australian Open
  • AP

«Все хотят, чтобы Надаль взял 21-й титул на Большом шлеме, он один из самых правильных спортсменов в мире. Всегда скромен, никогда не говорит лишнего, молчит по поводу своих рекордов. Я думаю, что это будет отличный матч и Медведев выиграет в пяти сетах. Рафе нужно будет всю свою силу показать. Мы все очень воодушевлены предстоящим матчем, болельщики будут поддерживать Надаля, поскольку у Медведева с ними непростые отношения», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится 30 января. Начало встречи — в 11:30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу поддержала Медведева перед финалом Australian Open.

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