Сборная России по футболу поддержала Медведева перед финалом Australian Open

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Сборная России по футболу обратилась ко второй ракетке мира Даниилу Медведеву накануне финала Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.
Сборная России по футболу поддержала Медведева перед финалом Australian Open
  • AP

В своём Twitter-аккаунте сборная России опубликовала напутствие для российского теннисиста, прикрепив видео своей победы над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года (1:1, 4:3 — пен.).

В финале Australian Open, который пройдёт 30 января, Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало встречи — в 11:30 мск.

Ранее сообщалось, что Камельзон оценил шансы Медведева на победу над Надалем в финале Australian Open.

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