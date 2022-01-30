Камельзон оценил шансы Медведева на победу над Надалем в финале Australian Open

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в финал Australian Open, где ему предстоит сыграть с экс первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
Камельзон оценил шансы Медведева на победу над Надалем в финале Australian Open
  • AP

«Полуфинальный матч против Стефаноса Циципаса был очень интересным. Медведев абсолютно заслуженно прошёл в финал, так как на протяжении всего матча у него был перевес. Будут ли шансы против Надаля? Для испанца матч с Даней точно не будет лёгким. Медведев сейчас хорошо чувствует мяч, игру, в нужный момент он способен собраться. Не забывайте также, что испанец играет левой рукой, потому и самому Даниилу предстоит нелёгкая работа. Шансы оцениваю 51% на 49% в пользу Медведева», — цитирует Камельзона «РБ Спорт».

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится 30 января. Начало встречи — в 11:30 мск.

Ранее Корретха выразил надежду на то, что Надаль выиграет 21-й титул Большого шлема.

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