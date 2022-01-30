Корретха: надеюсь, Надаль выиграет 21-й титул «Большого шлема»

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Экс-вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха, высказался о своём соотечественнике Рафаэле Надале в преддверии финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису
Корретха: надеюсь, Надаль выиграет 21-й титул «Большого шлема»
  • AP

«Надаль выводит теннис в другое измерение. Всё, чего он добивается, неслыханно. Я надеюсь, что он выиграет свой 21-й титул на турнире «Большого шлема». Если бы кто-нибудь сказал мне, что Рафа сыграет 29 финалов на «Шлемах», я бы подумал, что он сошёл с ума. Это удивительно, чего он достиг, и всё же никогда нельзя сомневаться в особенных людях», — цитирует слова Корретхи Tennis World.

В финале Australian Open, который пройдёт 30 января, Надаль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Начало встречи — 10:30 мск.

Ранее Янчук заявил, что для Медведева сейчас самое время занять первую строчку в рейтингe ATP.

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