Янчук: для Медведева сейчас самое время занять первую строчку в рейтингe ATP

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал о важности победы россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии над испанцем Рафаэлем Надалем.
Янчук: для Медведева сейчас самое время занять первую строчку в рейтингe ATP
  • © AP Photo/Andy Brownbill

«Для Дани сейчас самое время занять первую строчку в рейтинге ATP и обойти Новака Джоковича. После победы над Надалем это будет очень символично. И поражение серба от россиянина в финале US Open тоже стало во многом закономерным и намекнуло на новое положение сил. Медведев обыграл Джоковича и больше ему не уступит. Мы можем увидеть долгожданное обновление на вершине. Даниила пока нельзя назвать лидером, но он уже достал их и будет всегда претендовать на победы в ТБШ», — заявил Янчук в интервью RT.

Ранее Янчук заявил, что у Медведева больше претензий и веры в себя, чем у Надаля.

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