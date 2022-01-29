Янчук: у Медведева больше претензий и веры в себя, чем у Надаля

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, за счёт чего Даниил Медведев может победить Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Ментальное преимущество должно остаться за Медведевым. Всё-таки время Надаля прошло. В 2019-м они встретились в финале US Open, и тогда Даниилу немного не хватило, чтобы взять верх. Сейчас россиянин настроен очень серьёзно и для себя решил: пора. У него больше претензий и веры в себя, чем у Рафаэля. И не думаю, что отечественный теннисист рискует перенервничать. Он уже прошёл через опыт выступления в финалах такого уровня и воспринимает их как должное. Надаля же не хватит на пять сетов. Медведеву, считаю, сил должно хватить, всё-таки он моложе на десять лет. Даю 55% на его победу», — заявил Янчук в интервью RT.

Он также рассказал, будет ли Даниил Медведев действовать первым номером в финальном матче.

«Первым номером действовать никто не будет. Нас ждёт борьба с переменным успехом. Но в суровых испытаниях, когда важно попасть в площадку, Медведев будет это делать и играть до конца. Его настрой и психологическая устойчивость решит судьбу противостояния. Считаю, что это подтвердила и история в противостоянии со Стефаносом Циципасом, когда Даниил накричал на судью. Он показал, что не мирится с поражениями и вместе с тем готов выигрывать, несмотря на отвлекающие факторы, и выходит с честью из самых сложных положений», — добавил Янчук.

Ранее Янчук заявил, что молодость станет преимуществом Медведева в финале Australian Open.